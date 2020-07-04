Платок Мэрилин Монро спас парижский театр от банкротства

Платок Мэрилин Монро спас от банкротства театр итальянской комедии в Париже. Об этом пишет Buro 24/7.

Создателю и режиссеру театра Аттилио Маггили, которому принадлежал платок знаменитой актрисы, пришлось продать его, чтобы погасить долги и избежать закрытия культурного учреждения. Театр Маггили — единственный театр в Париже, где ставят спектакли в жанре комедии дель арте.

Монро оставила платок в туалете гостиницы Waldorf Astoria в Нью-Йорке за два года до своей смерти. После этого он оказался у художника Энди Уорхолла, а затем у галериста Лео Кастелли, который и передал его Маггили. Режиссер хранил его в фойе театра как талисман.

Платок продали за 300 тыс. евро (более 24 млн рублей).