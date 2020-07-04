The Guardian: поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией

Психологи обнаружили, что поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное американскими учеными Колтаном Скривнером, Джоном Джонсоном, Дженсом Кьельдгард-Кристиансеном и Матиасом Класеном.

По их мнению, мрачные сценарии таких фильмов помогают пережить кризис, поскольку при просмотре люди невольно учатся действовать в критических обстоятельствах и представляют себя в них.

«Если это хороший фильм, то он затягивает вас и заставляет взглянуть на ситуацию глазами персонажа, поэтому вы непреднамеренно прорабатываете разные сценарии», — отметил психолог Чикагского университета Колтан Скривнер.

По его словам, благодаря таким фильмам, как «Заражение», такие явления, связанные с пандемией, как карантин или нехватка продуктов, становятся менее странными. «Ты уже сто раз видел это в кино, так что это не застает тебя врасплох. Кино помогает людям брать себя в руки, когда наступают сложные времена», — сказал ученый.

Как считает его коллега, психолог Матиас Класен, способность «творчески населять виртуальные миры» — часть биологического механизма, который дал человеку преимущество в борьбе за выживание.

В исследовании приняли участие 310 человек, которые рассказали о своих предпочтениях в кино, а также о том, как они переживали пандемию, испытывали ли связанную с ней тревогу, раздражительность или бессонницу.