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«Яндекс» вручил вторую научную премию имени Ильи Сегаловича

Сегодня в 16:42

«Яндекс» вручил вторую по счету научную премию имени Ильи Сегаловича. Компания отмечает этой наградой ученых, которые добились серьезных достижений в компьютерных науках. Об этом говорится в блоге «Яндекса».

Премия Ильи Сегаловича вручается раз в год в двух номинациях: «Молодые исследователи» и «Научные руководители». Первая номинация — для студентов, магистрантов и аспирантов, вторая — для их наставников.

Лауреатов определяет совет премии, в который входят руководители «Яндекса» и сотрудничающие с компанией ученые, в том числе профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Илья Мучник, профессор Женевского университета и филдсовский лауреат Станислав Смирнов, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Эфрос. Размер премии для молодых исследователей составляет 350 тыс. рублей, а для научных руководителей — 700 тыс. рублей.

В этом году лауреатами стали 12 человек: трое научных руководителей и девять молодых ученых. Все лауреаты в номинации «Молодые исследователи» уже успели представить свои работы на престижных международных конференциях. В число лауреатов в этой номинации вошел аспирант «Сколтеха» Денис Волхонский, который занимается исследованиями в области трехмерного компьютерного зрения и генерации видео, магистрант совместной программы «Сколтеха» и НИУ ВШЭ — занимается градиентной оптимизацией — Артем Гадецкий, который создал общий метод снижения дисперсии для стохастической оптимизации по перестановкам.

Также премию получил аспирант «Сколтеха» Ваге Егиазарян за изучение глубинного обучения и компьютерного зрения, Дмитрий Иванов, аспирант НИУ ВШЭ в Петербурге, работает в области Positive-Unlabeled Learning и обучения с подкреплением, Дмитрий Ковалев, магистрант МФТИ, который занимается различными задачами оптимизации, магистрант совместной программы «Сколтеха» и НИУ ВШЭ Александр Лыжов за исследования в группе Байесовских методов, Лариса Маркеева из МФТИ — за изучение дифференциальных уравнений эллиптического типа, Вячеслав Шаламов, аспирант ИТМО, — за машинное обучение, а также аспирантка МФТИ Анастасия Янина — за тематические моделирования.

Премию в номинации «Научные руководители» получил Евгений Бурнаев из «Сколтеха», Александр Гасников из МФТИ и Сергей Объедков из ВШЭ.

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