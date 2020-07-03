Инди-рокеры Cloud Nothings выпустили неожиданный альбом «The Black Hole Understands»

Шумные инди-рокеры Cloud Nothings неожиданно выпустили новый альбом «The Black Hole Understands», который полностью записали в самоизоляции — каждый участник группы все это время находился у себя дома.

«Когда мир закрылся на карантин в марте, от сумасшествия меня спасало только создание музыки. Этот альбом родился из раннего карантинного отчаяния и запутанности <…> Меня немного шокирует, что мы записали весь альбом по электронной почте», — рассказал фронтмен группы Дилан Балди.

Пластинка вышла на Bandcamp. Сегодня на этой площадке один из тех дней, когда она не берет комиссию за дистрибуцию записей и мерча музыкантов. Вероятно, именно по этой причине Cloud Nothings также выложили на продажу «кучу» старого мерча, который все это время хранился в подвале одного из участников группы.