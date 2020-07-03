Ученые выяснили, как летают ужи из Юго-Восточной Азии

Группе американских ученых из Политехнического университета Виргинии удалось выяснить, каким образом золотистые древесные ужи (Chrysopelea paradisi) летают (а точнее, планируют с верхушек деревьев). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.

Этих ужей, которые водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, серьезно изучают с 1970-х годов — их способности планировать могут пригодиться ученым, например в робототехнике.

«Я изучаю летающих змей уже 20 лет, и главная причина, почему я считаю их такими интересными, — среди всех животных способности к полету меньше всего можно ожидать именно от змей», — признался один из исследователей, Джейк Сока.