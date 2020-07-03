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Ученые выяснили, как летают ужи из Юго-Восточной Азии

Илья Голубев
Сегодня в 14:21

Группе американских ученых из Политехнического университета Виргинии удалось выяснить, каким образом золотистые древесные ужи (Chrysopelea paradisi) летают (а точнее, планируют с верхушек деревьев). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.

Этих ужей, которые водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, серьезно изучают с 1970-х годов — их способности планировать могут пригодиться ученым, например в робототехнике.

«Я изучаю летающих змей уже 20 лет, и главная причина, почему я считаю их такими интересными, — среди всех животных способности к полету меньше всего можно ожидать именно от змей», — признался один из исследователей, Джейк Сока.

Уже было известно, что золотистые ужи для полета забираются на ветку повыше, отталкиваются от нее хвостом и очень быстро пролетают от нескольких до десятков метров. Для этого они втягивают живот и расправляют ребра и таким образом становятся плоскими, что позволяет им «скользить» по воздуху.

В полете змеи извиваются, и ученых долго интересовал вопрос, делают они это по инерции или специально. Исследования подтвердили, что ужи в воздухе извиваются не только в стороны, но и вверх-вниз. Благодаря этому змеям и удается пролетать относительно большие расстояния.

© ru.wikipedia.org
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