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Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон

Илья Голубев
Сегодня в 9:55

Стриминговый сервис Hulu продлил на второй сезон свой сериал «Великая» про российскую императрицу Екатерину II Великую. Даты премьеры продолжения шоу пока нет, сообщает Deadline.

Представители Hulu заявили, что сериал оказался самым популярным комедийным шоу сервиса, хотя его рейтинги не раскрыли. Все, что пока известно о следующем сезоне — он будет состоять из десяти серий.

Первый сезон «Великой» начал выходить 15 мая. Хотя шоу рассказывает о важном периоде российской истории и использует имена реальных людей, оно, по признанию его создателей, основано на исторических фактах только «кое-где». Так что это, скорее, хулиганская (как ее назвал в своей рецензии Станислав Зельвенский) комедия, которую не стоит воспринимать как серьезное историческое шоу (как, например, недавний сериал «Екатерина Великая» от HBO).

Главную роль Екатерины Великой в сериале исполнила Эль Фэннинг, ее мужа Петра III сыграл Николас Холт, также в касте участвуют Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и другие.

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