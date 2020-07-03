Испанский арт-дилер утверждает, что нашел пропавшую картину Фриды Кало

Написанная маслом картина посвящена расставанию Кало с художником Диего Риверой . Впервые полотно было выставлено в 1940 году, а в последний раз появилось на экспозиции в Варшаве в 1955 году, после чего исчезло.

Испанский арт-дилер Кристиан Лопез утверждает, что обнаружил потерянную в 1955 году картину Фриды Кало «Раненый стол». Об этом сообщает Dazed.

Лопез готов продать картину за более чем 40 млн евро. Однако ученые сомневаются в подлинности полотна. Историк искусства Хельга Пригниц-Пода отмечает «явные различия» между фотографиями оригинала и работой, выставленной на продажу.

Пригниц-Пода добавляет, что есть схожесть найденной картины с предыдущими, неточными репликами. Искусствовед Сюсана Плиго согласна с такой оценкой обнаруженной работы. Тем не менее, Лопез считает, что «время покажет правду».

«Тот, кто докажет неподдельный интерес и возможность заплатить цифру в 40 миллионов евро, может провести столько времени, сколько захочет, со своими экспертами, анализирующими работу», — отметил арт-дилер.