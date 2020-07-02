Коптевский рынок превратят в конкурента «Депо». Вот как он будет выглядеть

Коптевский рынок превратят в гастромаркет с фермерскими продуктами, фуд-холлами и креативными пространствами — потенциального конкурента «Депо». Реконструкция начнется во второй половине 2020 года, пишет Retail.ru.

Общая площадь рынка составит 19 тыс. квадратных метров, 6 тыс. из которых выделят под подземный паркинг. На оставшихся расположатся 80 торговых мест с фермерской продукцией, около 40 корнеров общепита, несколько ресторанов и зона активностей. Проектом реконструкции занималось бюро Zemskiy Architect Group.