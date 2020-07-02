Коптевский рынок превратят в конкурента «Депо». Вот как он будет выглядеть

Коптевский рынок превратят в гастромаркет с фермерскими продуктами, фуд-холлами и креативными пространствами — потенциального конкурента «Депо». Реконструкция начнется во второй половине 2020 года, пишет Retail.ru.
Общая площадь рынка составит 19 тыс. квадратных метров, 6 тыс. из которых выделят под подземный паркинг. На оставшихся расположатся 80 торговых мест с фермерской продукцией, около 40 корнеров общепита, несколько ресторанов и зона активностей. Проектом реконструкции занималось бюро Zemskiy Architect Group.
В 2014 году здание Коптевского рынка купили у Москвы структуры Андрея Рогачева, который владеет сетью супермаркетов «Верный» и рынками «Ветерок». Реконструкцию Коптевского хотели запустить еще в 2016 году, но начало работ несколько раз переносили. По данным Retail.ru, Рогачев вложил в проект не менее 20 млн долларов, которые рассчитывает окупить через пять лет.