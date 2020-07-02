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Илон Маск продает свои дома. Бизнесмен заявил, что имущество «тянет вниз»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе, сообщил Business Insider. Ранее бизнесмен заявил, что откажется от недвижимости, так как имущество «тянет вниз».

«Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз», — написал Маск в твиттере в начале мая.

На тот момент Маск владел как минимум семью домами общей стоимостью 100 млн долларов. В мае бизнесмен объявил о продаже двух из них, а в июне продал особняк в Лос-Анджелесе за 29 млн долларов.

Теперь Маск выставил на продажу еще четыре дома. По информации Business Insider, их купит компания-застройщик Arya Chalon LLC, которая принадлежит Арди Тавангариану. Общая стоимость недвижимости составит 62,5 млн долларов.

«Arya Chalon LLC объединит портфель недвижимости в новый единый проект, чтобы сделать его действительно уникальным», — говорится в сообщении застройщика.

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