Бессмертная Шарлиз Терон в новом трейлере «Бессмертной гвардии» от Netflix

Фильм расскажет о бессмертных наемниках, веками защищающих человечество под руководством Энди (известной также как Андромаха из Скифии). Однажды они узнают о рождении новой бессмертной — впервые за долгое время. Однако за девушкой охотится таинственная организация, долгое время собиравшая информацию о воинах, а теперь начавшая действовать.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия» («The Old Guard») с Шарлиз Терон в главной роли.

Режиссером фильма выступила Джина Принс-Байтвуд. Сценарий основан на графической новелле Грега Руцки и Леонардо Фернандеса. Вместе с Терон в картине снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и другие.

Первый трейлер «Бессмертной гвардии» вышел в конце мая. Премьера фильма запланирована на 10 июля.