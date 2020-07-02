Стало известно, когда пройдет фестиваль «Кинотавр»

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию смотра.

В этом году из‑за пандемии коронавируса будет немного изменен формат фестиваля. «Кинотавр» сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена, и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний», — говорят представители фестиваля.

Изначально 31-й «Кинотавр» должен был пройти в июне, но его перенесли из‑за пандемии. В прошлом году главный приз фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова.

Также на осень, но на начало октября, перенесли Московский кинофестиваль.