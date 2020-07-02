В Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы на границе с Россией

За последние сутки в Монголии зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное агентство Montsame.

Вспышка произошла на западе страны — в аймаке Ховд, граничащим с Республикой Тува и Алтаем. Заболевшие — 27-летний мужчина, которого доставили в больницу после того, как он съел мясо сурка, и женщина, возраст которой не уточняется.

По предварительным данным, пациентка была в прямом контакте с более чем 60 людьми. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. По данным ТАСС, у одного заболевшего тяжелая форма чумы — легочная.

На территории аймака ввели карантин, ограничили въезд и выезд транспорта. Местная эпидемиологическая служба начала проверку — эксперты выявляют дополнительные случаи заболевания и пытаются пресечь его распространение.

В посольстве России сказали, что причин для беспокойства нет. Сославшись на представителя ВОЗ в Монголии, там заявили, что бубонная чума для региона — сезонное явление и в стране существуют ее природные очаги.

«Болезнь распространяется тарбаганами (вид сурков. — Прим. ред.). Проблема в том, что местные жители, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом», — цитирует заявление посольства РИА «Новости».

Это не первый случай вспышки бубонной чумы в стране за последние годы. В мае 2019-го два местных жителя умерли после того, как съели мясо сурков, пойманных во время охоты.