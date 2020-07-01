Жертвы американского кинопродюссера Харви Вайнштейна получат компенсацию в размере чуть менее 19 млн долларов. Об этом сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудниц. После всех преследований, угроз и дискриминации они наконец-то добились определенной справедливости. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость в отношении женщин, жизнь которых была перевернута Харви Вайнштейном.

Это соглашение является победой для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя», — заявила Джеймс.

Кроме того, женщины, которые ранее подписали документ о неразглашении в связи с делом Харви Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут, если захотят, рассказать свои истории.

Сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23-летний срок в тюрьме за изнасилование и сексуальные домогательства. В сексуальном насилии голливудского продюсера обвинили более 100 женщин, включая модель Каю Соколу, которой на тот момент было 16 лет.

Пока продюсера признали виновным в двух случаях насилия: принуждении к оральному сексу ассистентки реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Недавно Вайнштейну предъявили новые обвинения, которые могут увеличить его тюремный срок.