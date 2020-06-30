Джеймс Блейк поет и играет на пианино в совместном сингле с поэтом Мустафой

Канадский поэт Мустафа выпустил трек совместно с Джеймсом Блейком. Сингл называется «Come Back» и представляет собой лирическую композицию, посвященную ушедшим слишком рано.

«Я бесконечно благодарен Джеймсу, который помог мне освободиться от моего собственного эмоционального бремени, когда я был молод, а теперь помогает мне освободиться от историй о тех, кто умер слишком рано. Сегодня исполняется два года без Smoke Dawg. Я молюсь, чтобы люди, которых вы потеряли, вернулись к вам в той форме, которая исцеляет лучше всего», — сказал Мустафа о новом треке.