Премиальная еда от ресторатора Аркадия Новикова появится в «Перекрестках»

Novikov Group Аркадия Новикова разработала линейку премиальных блюд для сети супермаркетов «Перекресток». Продукты будут выпускать на умной кухне «Перекрестка» в Подмосковье, пишет «Коммерсант».

Еда под брендом «Шеф Перекресток by Novikov» появится в 100 супермаркетах сети в центральной части России. Начало поставок намечено на июль, в сутки планируется выпускать по 120 тонн продукции. В линейку войдут 13 позиций, включая салаты и мясные блюда.

Проект позволит X5 Retail Group пополнить линейку премиальными блюдами, а ресторанной группе — популяризировать бренд, считает Аркадий Новиков. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, кулинария в упаковке актуальна для супермаркетов, поскольку продажи еды на развес упали из‑за пандемии COVID-19.

На фоне кризиса и антикоронавирусных мер рестораторы все чаще сотрудничают с супермаркетами. «Шоколадница», к примеру, договорилась о поставках своей кулинарии в «Ленту», а сеть кафе «Андерсон» — в «Перекресток».