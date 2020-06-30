В Израиле и Швеции запустят дороги, заряжающие аккумуляторы электромобилей

Израильский стартап Electreon Wireless уже в августе собирается запустить первый участок дороги, которая сможет заряжать аккумуляторы едущих по ней электромобилей. В сентябре такая же дорога появится в Швеции, сообщает Business Insider.

В Израиле пока проложат участок длиной 2 километра, он соединит железнодорожный вокзал с университетом Тель-Авива. В Швеции стартап переоборудует 4 километра дороги от аэропорта до жилых кварталов на острове Готланд в Балтийском море. Известен бюджет шведского проекта — 12 млн долларов (около 840 млн рублей), большую часть которых компенсирует государство.