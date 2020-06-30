«Креативный четверг» пройдет 2 июля. Его участники обсудят развитие творческой индустрии России

Онлайн-встреча продлится 24 часа , гостей ждет более 90 воркшопов, дискуссий, питчинг-сессий и встреч. Участие в «Креативном четверге» примут более 250 спикеров из трех стран и 20 городов России.

Ведущие представители креативной индустрии соберутся 2 июня онлайн на конференции «Креативный четверг», чтобы обсудить лучшие варианты выхода из послекарантинного кризиса.

Среди спикеров мероприятия будут в том числе дирижер Теодор Курентзис, директор Музея «Гараж» Антон Белов, директор Artplay Сергей Десятов, основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, основательница «Винзавода» Софья Троценко, президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, создатель мультсериала «Смешарики» Илья Попов, руководитель Департамента предпринимательства Москвы Алексей Фурсин и многие другие.

По итогам митапа будут подготовлены предложения по поддержке и развитию креативной индустрии в стране. Участие в митапе — бесплатное, по предварительной регистрации. Расписание можно посмотреть по ссылке, там же можно зарегистрироваться.