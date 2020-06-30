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Николай Комягин из Shortparis сыграет Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского

Анастасия Цой
Сегодня в 9:01

Вокалист группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского «Карамора». Об этом Козловский рассказал в прямом эфире фестиваля «Зеркало. Online».

«Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь, и все станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля — сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение», — сказал Козловский.

«Карамора» — это фэнтези-триллер, который изначально задумывался как сериал для канала ТВ-3. Режиссер Илья Найшуллер даже снял пилотный эпизод. Однако позднее от сериала отказались: проект решили превратить в киновселенную в духе франшизы «Гоголь», а режиссером стал Данила Козловский.

Действие «Караморы» разворачивается в альтернативной истории в начале XX века, где всем управляет дворянство, представители которого скрывают свое истинное происхождение так же, как и монархи в Европе. Молодой анархист Карамора выступает против власти: собрав единомышленников, он объявляет войну, которая в дальнейшем приведет к революции. Главную роль исполнил сам Козловский.

Это не первая роль в кино для Николая Комягина: ранее он снялся в короткометражном фильме Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное». В прошлом году картина попала в программу Каннского кинофестиваля Cinéfondation.

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