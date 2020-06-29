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Москва попала в топ-20 самых технологичных городов Европы

Илья Голубев
Сегодня в 18:22

Москва оказалась на 18-м месте в списке самых высокотехнологичных городов Европы по версии изданий fDi Intelligence и The Next Web. Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен ими впервые.

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, «Экосистема стартапов», поднялась сразу на 10-ю строчку», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Первые десять строчек рейтинга заняли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин, Мюнхен, Бухарест, Барселона, Белфаст и Кембридж. Замыкают 20-ку Эдинбург, Рэдинг, Москва, Хельсинки и София.

«Москва с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, в том числе в сфере высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан», — считает глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Города получали баллы в пяти категориях: «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность». Также была специальная шестая категория FDI Strategy, оценки в которой составители рейтинга ставили в соответствии с результатами собственных опросов.

В сентябре прошлого года Москва оказалась на 68-м месте в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира от издания The Economist.

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