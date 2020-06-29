В госкорпорации «ОСК» президента переименовали в гендиректора. Потому что «президент в стране один»

Должность президента Объединенной судостроительной корпорации заменили на пост гендиректора из‑за того, что в России может быть только «один президент». Об этом пишет «Интерфакс».

По словам экс-президента, а ныне генерального директора компании Алексея Рахманова, были ликвидированы также должности вице-президентов. Теперь руководящие должности в ОСК — это гендиректор и его заместители.

«Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор, соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу. Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру. <…> Почему мы это сделали? На самом деле ответ очень простой: президент в стране один, и мы все его знаем », — рассказал Рахманов.

Объединенная судостроительная корпорация — судостроительный госхолдинг со штаб-квартирой в Петербурге, является крупнейшей судостроительной компанией России. ОСК была создана в соответствии с указом президента России от 21 марта 2007 года.