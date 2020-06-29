Главную роль в картине сыграла современная ритм-н-блюз-исполнительница Дженнифер Хадсон . В начале трейлера она поет хит Ареты «Respect», в честь которого лента и получила свое название.

Кроме Хадсон в фильме снялись лауреат «Оскара» Форест Уитакер («Взвод», «Пес-призрак: Путь самурая», «Последний король Шотландии»), Марлон Уэйанс («Реквием по мечте», «Не грози Южному Централу», «Очень страшное кино»), певица и актриса Одра МакДональд, дважды получавшая «Грэмми» и сыгравшая доктора Наоми Беннетт в сериале «Частная практика», а также известный стендап-комик и подкастер Марк Марон. Режиссером картины выступила Лисль Томми, которая работала над эпизодами «Ходячих мертвецов» и «Джессики Джонс».

Лента расскажет о карьере Ареты Франклин, начиная с детства, когда она пела в церковном хоре отца, до ее признания международной суперзвездой. Сама Франклин участвовала в создании картины вплоть до своей смерти в августе 2018 года. В кинотеатрах байопик должен был выйти августе, но из‑за коронавируса премьеру пришлось отложить. В ограниченном прокате в США лента появится 25 декабря, а 15 января выйдет в кинотеатрах по всему миру.