В жилом доме в Москве произошел взрыв

В многоквартирном доме по адресу Проходчиков, 3, в Москве произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
После взрыва в доме начался пожар — горят четыре квартиры, площадь возгорания 70 квадратных метров. Спасателям удалось спасти из окон шесть человек, четверо пострадали. О жертвах не сообщается.
Как уточняют в столичном МЧС, возгорание произошло на третьем этаже 5-этажного дома. К 14.00 по Москве пожар локализовали на площади 150 квадратных метров.
По предварительным данным, взрыв произошел из‑за утечки газа или нарушения эксплуатации газового оборудования, отмечает «Коммерсант».