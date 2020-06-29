В жилом доме в Москве произошел взрыв

В многоквартирном доме по адресу Проходчиков, 3, в Москве произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

После взрыва в доме начался пожар — горят четыре квартиры, площадь возгорания 70 квадратных метров. Спасателям удалось спасти из окон шесть человек, четверо пострадали. О жертвах не сообщается.