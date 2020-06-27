Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Актриса Марго Робби исполнит главную роль в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Дата выхода нового фильма пока не известна.

Речь идет не о ремейке «Пиратов Карибского моря», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а о совершенно новом проекте. Сценарий для него напишет Кристина Ходсон, ранее работавшая с Робби над «Хищными птицами».

Каким будет сюжет фильма, не уточняется. Известно, что продюсером этого проекта станет Джерри Брукхаймер — он же одновременно работает над ремейком Крэйга Мэйзина. Брукхаймер являлся куратором всех фильмов франшизы «Пираты Карибского моря».

Первая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья вышла в 2003 году, последняя, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», — в 2017 году. Все пять фильмов франшизы заработали в прокате 4,5 млрд долларов. В октябре 2018 года Disney объявил о перезапуске серии, но приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник отказались над ним работать.