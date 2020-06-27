Мария Попова оставила позицию шеф-редактора сайта Vogue

Мария Попова оставила позицию шеф-редактора Vogue. Как сообщила в инстаграм-сторис сама Попова, ее уволили.

Причина увольнения не сообщается, кто придет на место Поповой, пока не известно. Как предположил телеграм-канал «Антиглянец», увольнение Поповой связано с ее гражданской позиции по поправкам в Конституцию, против которых она активно выступала. Официального подтверждения этому нет.

Марина Попова работала шеф-редактором Vogue почти восемь лет. До этого она занимала аналогичную должность в Buro 24/7.