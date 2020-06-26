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«Тео» выпустил клип на песню «Дикая». Его снимали в Африке

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:20

Инди-поп-проект «Тео» выпустил клип на песню «Дикая». Видео сняла режиссер Анна Веселова, съемки проходили в Африке. Песня посвящена темнокожим девушкам, живущим в России.

Клип рассказывает историю девушки, которой приходится сталкиваться с расизмом окружающих, а также с собственным непринятием себя. В ходе видео героиня признает свои корни и находит в этом поддержку.

«Дикая» затрагивает широкий спектр тем: принятие главной героиней себя, своей красоты, аутентичности, силы — и примирение с другими, «иными» людьми с помощью «корневого» народного танца», — говорит солистка коллектива Тео Таова.

«Тео» — музыкальный проект, возникший в 2019 году. Он состоит из вокалистки Тео Таовы и клавишника Михаила Данилина. Их клипы «Electric Woman» и «Song of the Sun» попали в число номинантов премий Independent Film Awards London и Female Filmmakers Festival Berlin.

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