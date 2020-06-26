«Русь сидящая» объявила о формальном закрытии. Счета организации арестованы

Глава правозащитного движения «Русь сидящая» Ольга Романова объявила о формальном закрытии организации. Как написала Романова в своем фейсбуке, причиной стал иск бывшего сотрудника Динара Идрисова.

По словам главы движения, Идрисов брал деньги с подзащитных, защищая их от имени «Руси сидящей», а организация так никогда не поступает. В итоге Идрисова решили уволить, а он подал в суд на движение.

«Динар подал на нас в суд, и сегодня он его выиграл. Теперь мы должны выплатить ему 1 млн 300 тыс рублей и снова принять на работу. Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что‑нибудь придумаем», — заявила Романова.

Она отметила, что организация теперь не знает, как платить налоги и обязательные платежи, а сотрудников и ее ждут проблемы. «Мы будем работать, как работали, для обращающихся в «Русь Сидящую» ничего не изменится. Одна просьба: отпишитесь от регулярных пожертвований, пожалуйста. Я не знаю сейчас, куда они пойдут. Я это уже не контролирую. Всем добра. Прорвемся», — констатировала глава организации.

«Русь сидящая» была основана журналисткой и публицистом Ольгой Романовой в 2008 году. С тех пор организация оказывает юридическую и гуманитарную помощь тем, кто столкнулся с российским следствием и уголовно-исполнительной системой. В 2017 году был запущен сайт помощи осужденным.