Посмотрите, как будет выглядеть здание бывшего «Симачева»

Здание бывшего Shop & Bar Denis Simachev, лишившееся своей фирменной хохломы, изменится до неузнаваемости. Оно станет четырехэтажным и обзаведется широкими балконами на третьем и четвертом этажах.

Бар «Симачев» закрылся в апреле прошлого года из-за того, что собственник здания выставил его на продажу. Прощальные вечеринки прошли с 4 по 7 апреля, после чего почти 12-летняя история заведения закончилась. В конце апреля с здания сняли фирменные панели, разукрашенные хохломой. Через некоторое время на здании появилось граффити «Зачем».

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