Леван Горозия представил EP «Альфа»

Леван Горозия (ранее L’One) выпустил EP «Альфа», состоящий из пяти треков: «Альфа», «Худи», «Carantine fresh style part 1», «Бандиты» и «Пляж».
Сингл «Худи» рэпер создал вместе со своим братом, известным под псевдонимом Паанда. А трек «Пляж» Горозии помог записать Эрик Холматов.
В этом году музыкант выпустил уже десять треков. До выхода EP Горозия представил цикл из трех песен «Шторм», а также отдельные синглы «Аууу» и «Никто, кроме нас».
В октябре прошлого года суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star: права на музыку и псевдоним артиста остались у лейбла. После этого рэпер возродил группу Marselle. В ноябре у них вышел альбом «2008», также у Левана Горозии готовится еще один релиз.