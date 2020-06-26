Леван Горозия представил EP «Альфа»

В этом году музыкант выпустил уже десять треков. До выхода EP Горозия представил цикл из трех песен «Шторм», а также отдельные синглы «Аууу» и «Никто, кроме нас».

В октябре прошлого года суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star: права на музыку и псевдоним артиста остались у лейбла. После этого рэпер возродил группу Marselle. В ноябре у них вышел альбом «2008», также у Левана Горозии готовится еще один релиз.