перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Twitch будет пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства 13:11
Американские музыканты Slaves откажутся от своего названия из‑за негативной расовой коннотации 12:37
«Mordechai»: послушайте очаровательный новый альбом Khruangbin 12:00
Джесси Уэйр выпустила новый альбом «What’s Your Pleasure?» 11:51
Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича 11:19
norimyxxxo/Instagram «Скажем НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»
«Скажем НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» 11:19
В России впервые с апреля за сутки выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом 10:59
Новый лайв-альбом Дэвида Боуи выйдет в начале июля 10:41
В Москве полиция не стала направлять наряд к жертве домашнего насилия. Муж избил ее до смерти 10:35
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ 9:57
CDC/Unsplash ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе
ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе 9:35
Полиция проверит людей, проголосовавших дважды на выборах по поправкам к Конституции 1:54
В новое издание альбома Принса «Sign O’the Times» войдут 63 ранее неизвестных трека 1:01
Telegram обязали вернуть деньги инвесторам криптовалюты Gram и выплатить штраф 0:15
Центр Вознесенского проведет акцию в поддержку художницы Юлии Цветковой Вчера в 23:39
Bring Me The Horizon/YouTube Bring Me the Horizon выпустили новый сингл «Parasite Eve»
Bring Me the Horizon выпустили новый сингл «Parasite Eve» Вчера в 23:09
С 29 июня в Петербурге откроются летние кафе и маникюрные салоны Вчера в 22:45
Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника» из‑за шуток с блэкфейсом Вчера в 22:36
Робот-тюлень помогает людям стать счастливее Вчера в 22:10
«Яндекс» и фонд «Вера» запустили сбор денег, чтобы врачи хосписов могли добираться до пациентов Вчера в 21:47
Отключить рекламу

Twitch будет пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства

Сегодня в 13:11

Сервис Twitch объявил, что будет пожизненно блокировать пользователей за сексуальные домогательства. Об этом пишет The Verge.

Twitch уже заблокировал несколько пользователей, чья вина в сексуальных домогательствах была доказана. Сервис также расширил список оскорбительных никнеймов пользователей, число запрещенных слов и обещал обновить правила поведения людей на своей площадке.

Изменения в политике Twitch произошли на фоне скандала с обвинениями пользователей в сексуальных домогательствах. При этом в Twitch уточняют, что рассматривают каждые случаи, но многие инциденты происходят за пределами их площадки, поэтому для расследований компании приходится обращаться к властям.

Первые заявления о сексуальных домогательствах на Twitch появились 20 июня, когда несколько девушек из игрового сообщества заявили о харассменте со стороны известных стримеров, особенно SayNoToRage и BlessRNG. За несколько дней число людей, которые рассказали о домогательствах, увеличилось до 70 человек.

24 июня больше тысячи известных пользователей Twitch провели акцию blackouttwitch, прекратив свои стримы на один день, чтобы привлечь внимание на проблему со стороны представителей сервиса.

При этом обвинения в сексуальных домогательствах от известных стримеров звучали и в 2015 году, однако тогда Twitch практически никак не реагировала на это. Пользователи считают, что сейчас сервис также не изменится после этого скандала.

В прошлом году стримерши провели большую акцию SlutStream в Twitch, чтобы привлечь внимание к сексизму на платформе.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Хантер Киллер
Джерард Батлер снова спасает президента
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить