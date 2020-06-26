Twitch будет пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства

Сервис Twitch объявил, что будет пожизненно блокировать пользователей за сексуальные домогательства. Об этом пишет The Verge.

Twitch уже заблокировал несколько пользователей, чья вина в сексуальных домогательствах была доказана. Сервис также расширил список оскорбительных никнеймов пользователей, число запрещенных слов и обещал обновить правила поведения людей на своей площадке.

Изменения в политике Twitch произошли на фоне скандала с обвинениями пользователей в сексуальных домогательствах. При этом в Twitch уточняют, что рассматривают каждые случаи, но многие инциденты происходят за пределами их площадки, поэтому для расследований компании приходится обращаться к властям.

Первые заявления о сексуальных домогательствах на Twitch появились 20 июня, когда несколько девушек из игрового сообщества заявили о харассменте со стороны известных стримеров, особенно SayNoToRage и BlessRNG. За несколько дней число людей, которые рассказали о домогательствах, увеличилось до 70 человек.

24 июня больше тысячи известных пользователей Twitch провели акцию blackouttwitch, прекратив свои стримы на один день, чтобы привлечь внимание на проблему со стороны представителей сервиса.

При этом обвинения в сексуальных домогательствах от известных стримеров звучали и в 2015 году, однако тогда Twitch практически никак не реагировала на это. Пользователи считают, что сейчас сервис также не изменится после этого скандала.

В прошлом году стримерши провели большую акцию SlutStream в Twitch, чтобы привлечь внимание к сексизму на платформе.