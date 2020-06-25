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«Закулиска»: работникам МХТ имени Чехова урезали зарплаты

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

В МХТ им. Чехова из‑за пандемии коронавируса понизили зарплаты гримерам, реквизиторам, помощникам режиссера и костюмерам, пишет телеграм-канал «Закулиска». Теперь звезды труппы, по информации канала, перечисляют им свои зарплаты.

По данным «Закулиски», среди актеров, которые помогают работникам театра, — Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Станислав Дужников, Игорь Верник, Анатолий Белый, Михаил Трухин, Андрей Бурковский, Алексей Кравченко, Филипп Янковский, а также Евгений Миронов и Юрий Стоянов, которые не числятся в труппе театра.

«Мы восхищаемся этим блестящим примером настоящего театрального братства. <…> В условиях беспомощного руководства театром те, кто не дает погрузиться в нищету товарищам, вызывают настоящий восторг. Интересно, а менеджмент МХТ им. Чехова в состоянии испытывать хотя бы чувство стыда?» — написали в «Закулиске».

Как сообщает телеграм-канал, руководители театра оставили себе прежние зарплаты, урезав их другим работникам и ликвидировав декретные выплаты, а также детские выплаты, которые ранее выплачивались нуждающимся.

«Афиша Daily» обратилась за подтверждением в пресс-службу МХТ им. Чехова, однако на момент публикации там ситуацию не прокомментировали.

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