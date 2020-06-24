В Москве художники провели акцию «Несметный полк», посвященную жертвам репрессий

24 июня художница Саша Старость, медиаархеолог Федор Михайлов и команда независимых художников и активистов, называющих себя «министерством исторической памяти России» провели уличную акцию «Несметный полк», посвященную репрессиям до и после Великой Отечественной войны.

Активисты создали на улицах Москвы альтернативные мемориалы, имитирующих памятные доски, которые обычно располагаются на домах. Художники собрали из открытых архивов Сахаровского центра фотографии людей, пострадавших от большого террора в период с 1920-х по 1950-е годы, а на их основе составили четыре усредненных лица мужского и женского пола — два молодых и два пожилых.

«Это очень простая технология: есть рамка, в которую укрепляются слой за слоем фотографии, постепенно создающие коллективное лицо чисток. Мы выбрали парад Победы, потому что нам давно кажется, что с точки зрения смысла зацикленность на этой дате и самом праздновании странно контрастирует с нежеланием говорить о том, что предшествовало победе и сопровождало ее. Победа становится своеобразным оправданием и рационализацией истории с террором, одновременно отодвигая его жертв за спины Бессмертного полка и воинов победителей», — рассказала Саша Старость.