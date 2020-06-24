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Саша Старость В Москве художники провели акцию «Несметный полк», посвященную жертвам репрессий
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В Москве художники провели акцию «Несметный полк», посвященную жертвам репрессий

Федор Кузьмин
Сегодня в 22:32

24 июня художница Саша Старость, медиаархеолог Федор Михайлов и команда независимых художников и активистов, называющих себя «министерством исторической памяти России» провели уличную акцию «Несметный полк», посвященную репрессиям до и после Великой Отечественной войны.

Активисты создали на улицах Москвы альтернативные мемориалы, имитирующих памятные доски, которые обычно располагаются на домах. Художники собрали из открытых архивов Сахаровского центра фотографии людей, пострадавших от большого террора в период с 1920-х по 1950-е годы, а на их основе составили четыре усредненных лица мужского и женского пола — два молодых и два пожилых.

«Это очень простая технология: есть рамка, в которую укрепляются слой за слоем фотографии, постепенно создающие коллективное лицо чисток. Мы выбрали парад Победы, потому что нам давно кажется, что с точки зрения смысла зацикленность на этой дате и самом праздновании странно контрастирует с нежеланием говорить о том, что предшествовало победе и сопровождало ее. Победа становится своеобразным оправданием и рационализацией истории с террором, одновременно отодвигая его жертв за спины Бессмертного полка и воинов победителей», — рассказала Саша Старость.

© Саша Старость

По словам активистов, фотопортреты отражают невидимость репрессий в массовом российском дискурсе, а наложение множества лиц умножает цвет и создаёт «яркий образ, который уже не так просто игнорировать».

«Многие в нашей стране даже не представляют настоящего размаха репрессий, думают, что это касалось только высшего состава ЦК, или что в войну репрессий не происходило. Мы считаем, что уважение к памяти, которое так активно пропагандируется сейчас нашим государством, должно учитывать все формы этой памяти и все части национальной идентичности. Мы поддерживаем работу «Мемориала» и других организаций, занятых сохранением памяти о репрессиях и ее анализом. Несметный полк — это про огромное количество невидимых мертвых, от которых нам никуда не деться, иначе все наши праздники так и будут со слезами на глазах» — отметила Старость.

«На самом же деле технология усреднения и распознавания черт лиц и надежда на ее применение в целях массовых репрессий не новы. Её использовал еще евгеник Фрэнсис Гальтон в 1870-х, пытаясь уловить в коллективных портретах осужденных черты криминальности для превентивного наказания не совершавших преступление носителей тех же черт лица. Ему для этого не понадобились вычислительные машины и сложные алгоритмы — только множественная экспозиция десятков портретов на фотопластину. Мы возвращаемся к старинной аналоговой оптической технологии усреднения портретов, но не для способствования новым репрессиям, а для их предотвращения через памятование о прежних» — заявил медиаархеолог Федор Михайлов.

По словам организаторов, подобная акция планируется также в Санкт-Петербурге в 22.30 24 июня.

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