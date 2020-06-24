Писатель Джордж Мартин назвал сроки выхода новой части «Песни льда и пламени»

Американский писатель Джордж Мартин рассказал, когда планирует выпустить шестую книгу из серии «Песнь льда и пламени», по мотивам которой был снят сериал «Игра престолов». Об этом Мартин написал в своем блоге.

По словам писателя, он рассчитывает закончить книгу «Ветра зимы» к лету 2021 года. Сейчас автор находится, по собственному признанию, в «хижине в горах», где обстановка способствует творческому процессу.

«Принудительная изоляция помогает мне писать. Каждый день я провожу долгие часы над «Ветрами зимы» и наблюдаю в деле стабильный прогресс. <…> Это будет огромная книга, и мне предстоит еще долгий путь», — написал Мартин.

Как сообщил писатель, он очень расстроился, когда съезд писателей-фантастов CoNZealand, в котором он собирался участвовать в конце июля, перенесли в онлайн-пространство. Однако писатель готов поехать на съезд в следующем году. И надеется, как пишет Мартин, что «к тому моменту и пандемия COVID-19, и «Ветра зимы» будут окончены».

Книга должна стать предпоследней частью серии «Песнь льда и пламени». Роман должен был выйти еще в 2014–2015 годах, но писатель откладывал работу над ним.

Финальный эпизод сериала «Игра престолов» вышел 20 мая 2019 года. Автор цикла «Песнь льда и пламени» написал прощальную речь после окончания сериала, в которой намекнул, что у книг может быть другой финал.