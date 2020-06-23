Депутаты пожаловались в Генпрокуратуру на «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Немецкую волну»

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства направила в Генпрокуратуру материалы на ряд зарубежных СМИ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

Речь идет об изданиях «Голос Америки», «Немецкая волна», телеканале «Настоящее время», а также «Радио Свобода» и его региональных проектах — «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Idel.Реалии» и «Радио Азатлык». Все они, кроме последнего, входят в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Депутаты обвинили эти издания в пропагандистских публикациях и «системном тиражировании дезинформации». Глава думской комиссии заявил о возможных провокациях в день голосования по Конституции.

По его словам, депутаты «внимательно изучают информацию об инспирируемых из‑за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов».

Комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России учредили 10 сентября после летних акций протеста в Москве. Она уже проверяла оппозиционеров Алексея Навального и Любовь Соболь, публикации оппозиционных СМИ о выборах в Мосгордуму, а также искала у этих изданий фейки о коронавирусе.