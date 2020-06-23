Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»

Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент». Сервис принадлежит компании ByteDance — владельцу популярного приложения TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно сообщению Администрации киберпространства, сервис «отходит от социалистических ценностей» и «портит атмосферу в обществе», транслируя «похабные танцы, вульгарные шутки».

Также санкции были наложены на стриминговые сервисы Huya и DouYu. В них инвестировал холдинг Tencent. Сервисы обязали прекратить регистрацию новых пользователей.

Ранее стало известно, что в апреле 2020 года TikTok заработал на покупках внутри приложения 78 млн долларов — это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю соцсеть выбилась в мировые лидеры.