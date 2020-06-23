Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»

В центре сюжета три героя: пожарный Алексей, инженер Валерка и военный водолаз Борис. Им предстоит принять участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Картина должна выйти в 2020 году, точная дата премьеры, не уточняется.

На ютьюб-канале Central Partnership появился полноценный трейлер картины Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна». Козловский выступает как режиссером фильма, так и играет в нем одну из главных ролей.

«Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу», — говорится в описании трейлера на ютьюбе.

На момент написания новости ролик набрал 444 дизлайка против 120 лайков. Многие комментаторы обратили внимание на последнюю фразу из трейлера — один из персонажей спрашивает: из‑за каких людей «рванула эта хреновина?», ему отвечают: «Да какая разница?». Некоторые предположили, что в фильме не будут затронуты острые вопросы.

О работе над фильмом Козловского стало известно в марте прошлого года после анонса мини-сериала «Чернобыль» от HBO. Российская картина тогда называлась «Опасная вода», а ее бюджет оценивали в 690 млн рублей.

Сериал «Чернобыль» стартовал 6 мая, его высоко оценили критики и зрители, и даже похвалил министр культуры Владимир Мединский. Почитать рецензию Станислава Зельвенского на главный хит прошлого телесезона можно здесь, а узнать, как попасть туристом в зону отчуждения, здесь.