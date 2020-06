King Gizzard & the Lizard Wizard выпустили благотворительную документалку о своем последнем альбоме

Австралийская психоделическая группа King Gizzard & the Lizard Wizard, которая славится своей плодовитостью, выпустила благотворительный документальный фильм о создании своего прошлогоднего альбома «Infest the Rats’ Nest».

Группа King Gizzard & the Lizard Wizard существует с 2010 года, но уже успела выпустить пятнадцать студийных альбомов, причем пяти из них в течение всего лишь одного 2017 года. В прошлом году, однако, у них вышли только две пластинки: «Fishing for Fishies» в апреле и «Infest the Rats’ Nest» в августе.

