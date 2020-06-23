King Gizzard & the Lizard Wizard выпустили благотворительную документалку о своем последнем альбоме

Австралийская психоделическая группа King Gizzard & the Lizard Wizard, которая славится своей плодовитостью, выпустила благотворительный документальный фильм о создании своего прошлогоднего альбома «Infest the Rats’ Nest».

Посмотреть документалку можно на Vimeo за 3 доллара (примерно 200 рублей). Все заработанные деньги группа передаст четырем благотворительным организациям, помогающим коренному населению Австралии. К фильму были выпущены 100 футболок, но их сразу раскупили.

«Это документалка о пути созидания, от угарных джемов до концертов, со всем потом и вонью, которые их сопровождают», — пишут о фильме сами музыканты. Ниже вы можете посмотреть трейлер (рекомендуем предварительно понизить громкость ваших колонок или наушников).