King Gizzard & the Lizard Wizard выпустили благотворительную документалку о своем последнем альбоме

Австралийская психоделическая группа King Gizzard & the Lizard Wizard, которая славится своей плодовитостью, выпустила благотворительный документальный фильм о создании своего прошлогоднего альбома «Infest the Rats’ Nest».
Посмотреть документалку можно на Vimeo за 3 доллара (примерно 200 рублей). Все заработанные деньги группа передаст четырем благотворительным организациям, помогающим коренному населению Австралии. К фильму были выпущены 100 футболок, но их сразу раскупили.
«Это документалка о пути созидания, от угарных джемов до концертов, со всем потом и вонью, которые их сопровождают», — пишут о фильме сами музыканты. Ниже вы можете посмотреть трейлер (рекомендуем предварительно понизить громкость ваших колонок или наушников).
Группа King Gizzard & the Lizard Wizard существует с 2010 года, но уже успела выпустить пятнадцать студийных альбомов, причем пяти из них в течение всего лишь одного 2017 года. В прошлом году, однако, у них вышли только две пластинки: «Fishing for Fishies» в апреле и «Infest the Rats’ Nest» в августе.
4 августа 2018 года группа выступила на Пикнике «Афиши». Фоторепортаж с фестиваля вы можете посмотреть здесь.