Минприроды предложила радикально сократить зоны, на которых лесные пожары можно не тушить

Министерство природных ресурсов предложило поправки в Правила тушения лесных пожаров, которые предполагают радикальное сокращение площади так называемых зон контроля — территорий, на которых лесные пожары можно не тушить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту поправок, к зонам контроля будут относиться только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». По оценке Greenpeace, на них приходится лишь 6% всего лесного фонда — тогда как сейчас к зонам контроля относится примерно 50% лесного фонда.

По данным издания, именно на зонах контроля в 2019 году произошло до 90% всех лесных пожаров. В их числе — пожары в Сибири.

В прошлом году в России горело более 3 млн гектаров леса. В Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии из‑за этого был введен режим ЧС. Часть пожаров тушат, другие находятся в труднодоступных местах, и тушить их экономически нецелесообразно, заявляли власти, — разбор «Афиши Daily», как так вышло, можно прочитать здесь.