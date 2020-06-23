Слава Полунин расскажет об «Алисе в стране чудес» литературному клубу фонда «Дом с маяком»

Слава Полунин, один из самых известных клоунов мира, станет очередным гостем проекта «Литературный вечер» благотворительной организации «Дом с маяком». Онлайн-встреча с ним пройдет 26 июня, в 19.00.

Слава Полунин расскажет о книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а модератором встречи выступит литературный критик Галина Юзефович.

«Обычный мир, видимый, не настолько силен для меня своим притяжением, как тот, который подан в «Алисе». Это просто какой‑то кладезь удовольствия, игры, фантазии, каких‑то языковых бормоталок, бесконечных загогулинок, закутков. Каждый сантиметр — чудо и удивление. И поэтому для меня, конечно, просто нереальное удовольствие окунаться в него и там бродить… Бесконечное чудо и удивление», — так относится к выбранной книге Слава Полунин.