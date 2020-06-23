Слава Полунин расскажет об «Алисе в стране чудес» литературному клубу фонда «Дом с маяком»

Слава Полунин, один из самых известных клоунов мира, станет очередным гостем проекта «Литературный вечер» благотворительной организации «Дом с маяком». Онлайн-встреча с ним пройдет 26 июня, в 19.00.
Слава Полунин расскажет о книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а модератором встречи выступит литературный критик Галина Юзефович.
«Обычный мир, видимый, не настолько силен для меня своим притяжением, как тот, который подан в «Алисе». Это просто какой‑то кладезь удовольствия, игры, фантазии, каких‑то языковых бормоталок, бесконечных загогулинок, закутков. Каждый сантиметр — чудо и удивление. И поэтому для меня, конечно, просто нереальное удовольствие окунаться в него и там бродить… Бесконечное чудо и удивление», — так относится к выбранной книге Слава Полунин.
Билет на трансляцию можно приобрести здесь за 300, 500 или 1000 рублей. Все собранные деньги получит фонд «Дом с маяком», помогающий детям и молодым людям с неизлечимыми заболеваниями.
Чуть более недели назад Славе Полунину, клоуну, миму, выдающемуся артисту с полувековой карьерой, создателю хитовых шоу и президенту «Всемирной академии дураков», исполнилось 70 лет. По этому поводу «Афиша Daily» поговорила с ним о жизни без забот и его знаменитой бороде.