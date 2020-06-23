перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
С сайта «Ведомостей» удалили новость о том, что половина москвичей против поправок в Конституцию 1:52
Nietjuh/Pixabay На аукционе Phillips в июле выставят монументальную работу Жана-Мишеля Баскии
На аукционе Phillips в июле выставят монументальную работу Жана-Мишеля Баскии 1:09
Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о пост-карантинном будущем 0:29
Команда «Русского репортера» запускает новый интернет-проект Вчера в 23:34
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова Вчера в 23:03
Приговор Кириллу Серебренникову зачитают 26 июня Вчера в 22:50
На ЗИЛе может появиться деревянная многоэтажка Вчера в 22:49
Fusion Medical Animation/Unsplash Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек Вчера в 22:28
Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го» Вчера в 22:07
«Время все расставит на свои места»: речь Кирилла Серебренникова с прений по делу «Седьмой студии» Вчера в 21:59
В Минкомсвязи прокомментировали разблокировку Telegram Вчера в 21:36
Apple представила iOS 14 Вчера в 21:33
Умер Джоэл Шумахер — режиссер «Призрака оперы» и «Бэтмен навсегда» Вчера в 21:20
ajaegers/Unsplash Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей
Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей Вчера в 21:05
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Вчера в 20:32
Приговор фигурантам дела «Сети», новый клип Twenty One Pilots и другие новости дня Вчера в 20:28 Дайджест
Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в конце февраля Вчера в 20:11
В Москве задержали участников пикета против приговоров по делу «Сети»* Вчера в 19:48
Кирилл Серебренников получил премию французских театральных критиков за лучший иностранный спектакль Вчера в 19:46
Рупор Москвы/YouTube В Москве задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата
В Москве задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата Вчера в 19:15
Отключить рекламу

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о пост-карантинном будущем

Сегодня в 0:29

Онлайн-университет Skillbox и издательская группа «Альпина» проведут серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек», посвященных пост-карантинному будущему. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Skillbox.

В ходе встреч авторы известных книг расскажут, как адаптироваться к реальности после кризиса. Среди ключевых спикеров будут ученый-антрополог Станислав Дробышевский, автор книги «Как спасти и погубить компанию за один день» Марк Розин, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, финансист Альберт Сагирян, психотерапевт Ирина Белоусова и другие.

Лекции будут посвящены биологии, бизнесу, карьере, экономике, психологии, менеджменту и развитию креативности. Специалисты расскажут, как мыслить критически в эпоху фейк-ньюс, какие изменения ждут профессиональный мир, как научиться делегировать и найти опору внутри самих себя.

Онлайн-встречи пройдут с 29 июня по 10 июля. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Можно зарегистрироваться на все лекции сразу или на какой‑то блок отдельно. Участие в лекциях бесплатное.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1: Голливудская история
Американский ремейк французской комедии с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
триллер
Афера в Майами
Триллер о кубинских шпионах в постановке Оливье Ассайяса
электроника
«Awakenings Festival 2020»: Nina Kraviz, Amelie Lens, Maceo Plex (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить