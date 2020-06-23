Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о пост-карантинном будущем

Онлайн-университет Skillbox и издательская группа «Альпина» проведут серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек», посвященных пост-карантинному будущему. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Skillbox.

В ходе встреч авторы известных книг расскажут, как адаптироваться к реальности после кризиса. Среди ключевых спикеров будут ученый-антрополог Станислав Дробышевский, автор книги «Как спасти и погубить компанию за один день» Марк Розин, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, финансист Альберт Сагирян, психотерапевт Ирина Белоусова и другие.

Лекции будут посвящены биологии, бизнесу, карьере, экономике, психологии, менеджменту и развитию креативности. Специалисты расскажут, как мыслить критически в эпоху фейк-ньюс, какие изменения ждут профессиональный мир, как научиться делегировать и найти опору внутри самих себя.

Онлайн-встречи пройдут с 29 июня по 10 июля. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Можно зарегистрироваться на все лекции сразу или на какой‑то блок отдельно. Участие в лекциях бесплатное.