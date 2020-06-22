В Москве летом пройдут концерты Live & Drive для автомобилистов

В Москве, на парковке спортивного комплекса «Лужники», с 3 июля по 29 августа пройдут концерты Live & Drive в формате drive-in — только для посетителей в автомобилях. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятий.

Концерты будут проходить каждую пятницу и субботу в течение следующих двух месяцев. Первыми выступят Zivert (3 июля) и The Hatters (4 июля).

Присутствовать на мероприятии можно только в автомобиле, звук будет транслироваться на FM-приемник. Стоимость билетом — от 6000 рублей на двух человек, приобрести их (а также посмотреть расписание) можно здесь.