Тейана Тейлор выпустила третий студийный альбом

В него вошли 23 трека, разделенные на пять секций: Studio A состоит из песен о любви, Studio B посвящена самооценке, Studio U говорит об уязвимости, Studio L — о сексуальности, а Studio M — о победе и триумфе.

Певица и модель Тейана Тейлор выпустила свой третий альбом. Он называется «The album» и выпущен на лейбле Канье Уэста Good Music.

«Альбом — это больше, чем просто хорошо выстроенная коллекция песен, которые подчеркивают артистизм Тейлор и объединяют звездную команду людей, выпустивших с ней коллаборации. Это личный проект Тейлор, который пытается привлечь слушателей в ее мир и показать им мать, стоящую за музыкой», — пишет о релизе Forbes.

Помимо собственных треков Тейлор, в пластинку вошли песни, выпущенные совместно с другими артистами, среди которых — Эрика Баду, Iman, Рик Росс, Quavo, Мисси Эллиотт и Big Sean.

Ранее «Афиша Daily» уже писала о сингле из нового альбома Тейаны Тейлор «We got love», записанном вместе с Лорин Хилл.