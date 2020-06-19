«Каро.Арт» покажет подборку фильмов от музыканта Теодора Курентзиса

«Каро.Арт» открывает серию онлайн-показов фильмов, отобранных музыкантом и актером Теодором Курентзисом, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе проекта.

В программе показов будут последний фильм Карла Теодора Дрейера «Гертруда», документальный фильм «Акт убийства» Джошуа Оппенхаймера, «Танец реальности» режиссера-сюрреалиста Алехандро Ходоровского. Также «Каро.Арт» покажет ленты Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других европейских режиссеров.

Полное расписание будет доступно на сайте «Каро.Арт». Площадкой для онлайн-показов станет сайт Теодора Курентзиса musicaeterna.org.

Откроет серию онлайн-показов «Гертруда». Картину опубликуют 21 июня в 19.00 вместе с видеокомментарием Курентзиса. Фильм можно будет посмотреть в течение суток.

«Фильм «Гертруда» — это трактат о музыке, а если точнее — о том, как Дрейер музыкально лепит этот незабываемый образ актрисы Нины Пенс Роде, исполняющей главную роль Гертруды. Это удивительная работа, аналогов которой нет в кинематографе», — рассказал Теодор Курентзис.

Ранее стало известно, что сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в трех российских городах: Москве, Петербурге и Казани. Таким образом «Каро» начнет восстанавливать поток зрителей во время пандемии коронавируса.