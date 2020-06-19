Комедия «Разговорник» от «Квартета И» выйдет осенью на ivi, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки фильма завершились.

Это первая картина, снятая специально для онлайн-кинотеатра ivi. Фильм производит студия Carbon Production.

«Фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нем много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя», — рассказал о ленте генеральный продюсер ivi Давид Кочаров.

В «Разговорнике» Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в формате скетчей поделятся историями из личной жизни. Актеры будут появляться на сцене один за одним и делиться со зрителем самыми сокровенными своими воспоминаниями.

Постановщиком фильма стал Сергей Сенцов, известный по работе над «Физруком». Главным оператором выступил Михаил Милашин, ранее снимавший фильмы «Лед» и «Т-34».

Ранее стало известно, что «Квартет И» представит онлайн-вариант спектакля «Квартетник» на площадке ivi.

Театр «Квартет И» был создан в 1993 году четырьмя выпускниками ГИТИСа: Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом. Актеры известны по фильмам, снятым по пьесам «Квартета И», — «День радио», «О чем говорят мужчины», «День выборов» и другим.