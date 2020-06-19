Профессионалы арт-индустрии ответят на вопросы молодых художников в онлайн-проекте Винзавода

В новом выпуске свои истории расскажут художники Ольга Чернышева , Антон Тотибадзе и наставник «Открытых студий» Андрей Паршиков . Они также ответят на вопросы зрителей эфира.

«Начав серию прямых эфиров во время самоизоляции, мы снова убедились в том, как много вопросов возникает у молодых художников о том, как строить дальнейшую карьеру. Пандемия дала нам возможность общаться несмотря не географию, поэтому мы рады продолжать эфиры и помогать всем талантам, которые начинают свою профессиональную деятельность», — рассказала основательница Винзавода Софья Троценко.

Стать зрителем эфира совершенно бесплатно может любой желающий по предварительной регистрации здесь. Эфир запланирован в Zoom в 16.00 по московскому времени.