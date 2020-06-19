Эдгар Райт экранизует роман «Цепь» о похищениях детей

Режиссер Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех», трилогия «Кровь и мороженое») экранизует роман Эдриана Маккинти «Цепь». Об этом пишет Deadline.

Книга рассказывает о женщине, у которой похищают 11-летнюю дочь. Преступники говорят, что единственный способ ее спасти — похитить другого ребенка. Родители следующей жертвы должны тоже украсть мальчика или девочку. Если этого не случится и цепь прервется, то ребенок погибнет.

Права на адаптацию купила студия Paramount. Сценарий напишет Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба»).

В 2020 году у Райта должен был выйти психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой. Однако из‑за пандемии коронавируса его премьеру перенесли на 2021 год.