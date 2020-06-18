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Путин написал статью о Второй мировой для The National Interest. Вот ее главные тезисы

Семён Гудошников
Вчера в 23:30

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне для американского журнала The National Interest. 19 июня русскоязычная версия статьи выйдет на сайте Кремля и в «Российской газете», пишет ТАСС. Вот главные тезисы из материала.

Систему, сформированную по итогам Второй мировой, нужно сохранить

Пересмотр обстоятельств начала Второй мировой подрывает основы устройства Европы, считает Путин. Он называет резолюцию, принятую Европарламентом 19 сентября прошлого года, лживой. В этом документе осуждается сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы, а причиной Второй мировой называется пакт Молотова-Риббентропа. По мнению Путина, ее подписанты умышленно уничтожают поствоенный мировой порядок.

Президент России считает, что сейчас смена влияния на мировой арене происходит без крупных военных конфликтов благодаря «мудрости и прозорливости Союзных держав». Систему международных отношений, сформированную по итогам Второй Мировой, необходимо сохранить, уверен он.

Европейские страны скрывают документы о связях с нацистами

Президент заявил, что ряд стран «предпочитают предать забвению соглашения, на которых стоят подписи нацистов и западных политиков, не говоря уже о том, чтобы дать юридическую или политическую оценку такого рода сотрудничеству». Путин призывает западные страны рассекретить архивы, относящиеся к предвоенному и военному времени.

Он отмечает, что Россия в последние годы ускорила процесс рассекречивания военных архивов и никаких документов, указывающих, что СССР планировал напасть на Германию первым, нет.

СССР внес решающий вклад в разгром нацизма

Советский союз и красная армия внесли решающий вклад в разгром Третьего Рейха, кто бы ни пытался доказать обратное, заявил Путин. По его мнению, Россия борется за «не приукрашенную», «национальную», «человеческую», «жесткую», «горькую» и «беспощадную» правду, которая «была передана нам писателями и поэтами», прошедшими сквозь огонь и ад фронтовых испытаний.

На Западе пытаются переписать историю

Пересмотр итогов Второй мировой, который предпринимается на Западе, представляет опасность и искажает принципы мирного развития. Путин называет систему, которую оставили страны-победительницы «квинтэссенцией интеллектуальных и политических изысканий нескольких столетий». Именно благодаря ней в течение 75 лет не было глобальных войн, уверен политик.

Война началась не из‑за пакта Молотова-Риббентропа

Причиной Второй мировой послужил не пакт Молотова-Риббентропа, за начало конфликта ответственны в той или иной мере все ведущие государства мира. Основные факторы, которые, по мнению Путина, привели к конфликту — это «эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс».

Страны Запада тоже виноваты

Западные государства способствовали развязыванию Германией Второй мировой. На их условиях был принят Версальский мирный договор 1919 года, который, по словам президента «стал для Германии символом серьезной несправедливости». После его подписания Германия была вынуждена выплачивать западным союзникам огромные репарации, опустошающие ее экономику. Это «национальное унижение» привело к росту радикальных настроений в стране, и, в конечном счете, к войне, указывает он.

По мнению Путина, западные страны, главным образом Великобритания и США, способствовали восстановлению мощи Германии, вкладываясь в германские военные фабрики и заводы. А многие представители политического истеблишмента на Западе поддерживали крайне правые и националистические движения, которые были не подъеме не только в Германии, но и в целом в Европе.

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