Doves выпустили первый сингл за 11 лет

«Воспоминание о тех временах, когда мы ездили на каникулы в такие места, как Северный Уэльс, будучи детьми. Места, где вы впервые столкнулись со звуковыми системами и музыкой, которая играла очень громко», — так описали трек музыканты.

Британская группа Doves выпустила первый сингл за 11 лет. Песня называется «Carousels» и посвящена ностальгии по детству.

Сингл предвосхищает пятый альбом группы, дата выхода которого пока неизвестна.

«Он просто демонстрирует нашу любовь к звуковым странностям, атмосфере и энергии. Мы единодушно решили, что будет здорово, если это будет первым, что люди услышат о нас после всего этого времени. Это заявление о нашей миссии», — сказал фронтмен группы Джими Гудвин.

Манчестерское трио Doves возникло в 1998 году. Их дебютный альбом «Lost Souls» отметил весной 20-летие. По этому случаю «Афиша Daily» подробно рассказала об истории группы.