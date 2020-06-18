Умерла британская певица Вера Линн. Ее называли символом надежды во время Второй мировой

В своем доме в графстве Восточный Суссекс умерла британская певица Вера Линн, чьи песни были особенно популярны во время Второй мировой. Линн скончалась утром 18 июня в окружении близких, пишет Independent. Ей было 103 года.

В 1940 году певица начала вести музыкальную передачу «Искренне ваша» на радио Би-би-си, адресованную военным. Также она выступала перед британскими солдатами вживую, приезжая к ним в Египет, Индию и Бирму.

Вере Линн был присвоен статус «Возлюбленная вооруженных сил», после опроса солдат, а ее песня «We’ll Meet Again» стала гимном надежды во время Второй мировой.