Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после»

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию «Город после», посвященную жизни в городе после снятия ограничительных мер. Онлайн-встречи пройдут в Zoom и на ютьюб-канале музея. Также посмотреть конференцию можно будет на «Афише».

За время карантина Музей Москвы провел более десяти дискуссий о том, как будет жить город в новых условиях. По словам организаторов мероприятия, «Город после» подведет итог сказанному.

На конференции обозначат ключевые сценарии, которые влияют на формирование городской среды, развитие городского транспорта и распространение цифровых технологий, поговорят о возросшем интересе к загородной жизни, перспективах для развития загородных территорий и искусстве в «городе после».

«Специалисты обсудят новые ритуалы взаимодействия в городе (Виктор Вахштайн), изменение общественных пространств, цифровую безопасность после выхода из карантина (Скотт Маккуайр, Екатерина Лапина-Кратасюк), бегство за город (Сергей Зуев, Михаил Алексеевский, Екатерина Голдберг, Аскар Рамазанов) и искусство в посткарантинном городе (Николай Палажченко, Павел Пепперштейн, Ольга Шишко, Миша Мост)», — рассказали организаторы.

Узнать подробности и посмотреть программу конференции можно на сайте Музея Москвы.