Создатель «Рика и Морти» создаст комедийный сериал для Fox Entertainment Group

Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox Entertainment, сообщил Deadline.

Хармон подписал эксклюзивный контракт с компанией. Новый проект будет анимационным, его премьера намечена на весну 2022 года. Сериал выпустит анимационная студия Bento Box Entertainment, принадлежащая Fox. О сюжете пока неизвестно.

«До того как я присоединился к команде Fox, я был независимым продюсером, который имел возможность работать с Дэном Хармоном над одним из моих первых проектов. Его необычный голос и убежденность всегда преподносить нечто неожиданное в историях, которые он рассказывает, позволили мне понять, что он — особенный талант», — сказал президент Fox Entertainment Group Майкл Торн.

Таким образом, Fox Entertainment расширит свою линейку мультипликационных сериалов для взрослой аудитории. Ранее студия выпустила, помимо «Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочной Боба», сериалы «Благословите Хартов» и «Дунканвилль». Кроме того, анонсирован выход сериалов «Housebroken» и «The Great North».

Недавно стало известно, что канал Adult Swim заказал 70 новых серий «Рика и Морти». «Афиша Daily» разобралась в популярности шоу и объяснила, почему «Рик и Морти» — лучший фантастический мультсериал со времен «Футурамы».